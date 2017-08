De Brusselse beeldhouwer Olivier Strebelle is overleden. Hij was vooral bekend van zijn cirkelvormige kunstwerken.

Zijn meest bekende werk 'Flight in mind' vind je in een parkje vlakbij Brussels Airport en stond tot voor de aanslagen in de luchthaven zelf (zie foto links). Maar het raakte beschadigd en verhuisde na restauratie naar het parkje. Olivier Strebelle werd 90 jaar.