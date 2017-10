Goochelen is helemaal in! Op het Belgisch kampioenschap goochelen in Vilvoorde kregen we alleen maar vernieuwde acts van Belgische maar ook buitenlandse goochelaars te zien zoals hier met de Amerikaan Eric Jones, bekend van’ America's got talent’ en 'The next Great Magician'.

Op het programma stonden workshops, lezingen en wedstrijden. Voor het kampioenschap zelf lette de jury vooral op originaliteit, techniek, presentatie en entertainment.

Een verslag van het BK Goochelen in Vilvoorde zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.