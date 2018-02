Bert De Wel trekt lijst Groen Opwijk

In 2012 trok Groen in Opwijk nog samen met INZET naar de kiezer. Dit keer doet Groen het open eigen kracht. Bert De Wel trekt de lijst. Ook onder meer Benny De Ridder, Els Vandeputte, Bart Peeters, Nadia Khelifa en Patrick Gillis krijgen al zeker een plekje. Die laatste wordt lijstduwer. “De ecologische beweging heeft de wind in de zeilen. Op Europees en nationaal niveau krijgen de voorstellen van Groen steeds meer weerklank. Groen wil ook in Opwijk, Mazenzele, Droeshout en Nijverseel zorgen voor een groene, sociale en aangename gemeente. Met veilig en milieuvriendelijk verkeer, met een betonstop die eindelijk de resterende open ruimte bewaart, met een sociaal beleid dat zorgt voor een menswaardig leven voor iedereen. Een gemeente die zijn burgers ernstig neemt en betrekt bij het beleid. Kortom, een plek waar het goed is om te leven”, aldus lijsttrekker Bert De Wel.