Beschermde vliegtuigloodsen Grimbergen worden gerestaureerd

De ronde vliegtuigloodsen op het vliegveld van Grimbergen vormen een identieke tweeling. Ze werden in 1946 opgetrokken in gegoten beton. 7 meter hoog en met een diameter van 50 meter overspannen ze elk een oppervlakte van ongeveer 2.000 vierkante meter. De gigantische betonnen paddenstoelen rusten op amper 4 pijlers. De loodsen worden in binnen- en buitenland beschouwd als baanbrekende toparchitectuur. Ze zijn eigendom van de gemeente Grimbergen en werden in 2006 beschermd. Maar nu zijn ze stilaan toe aan een opknapbeurt. “Het zijn vooral de schuifpanelen waarmee de loods wordt geopend die opgelapt moeten worden. Die railsystemen hebben eigenlijk met wat slijtage en roest te maken”, verduidelijkt Kirsten Hoefs, schepen van Erfgoed.

De loodsen werden gebouwd door een zekere Alfred Hardy uit Dworp, die zelfs geen architect of ingenieur was maar een ondernemer. Hardy wilde in eerste instantie een uiterst functioneel gebouw neerpoten. In een ronde hangar is er geen voor of- achterkant en kan ieder vliegtuig op elke plek naar binnen en naar buiten worden gerold.

De restauratie zal ongeveer 1 miljoen euro kosten. De Vlaamse overheid subsidieert daarvan 80%, de rest betaalt de gemeente Grimbergen.