Bever zegt neen tegen afschaffing taalfaciliteiten

Bever wil absoluut geen wijziging aan het bestaande systeem van taalfaciliteiten. Daarmee reageert burgemeester Luc Deneyer (CD&V) op het wetsvoorstel dat deze week in de Kamer wordt neergelegd om de taalfaciliteiten in Bever af te schaffen. Hte wetsvoorstel is van de hand van N-VA-parlementsleden Kristien Van Vaerenbergh en Peter De Roover.

De 2 parlementsleden zeggen dat het niet om een communautair getint voorstel gaat, maar dat het hen vooral om de economische leefbaarheid van de kleine faciliteitengemeente te doen is. "Het is voor Bever belangrijk om mee in een mogelijke fusie met omliggende Pajotse gemeenten te kunnen stappen", zegt Kristien Van Vaerenbergh. "Maar zolang Bever taalfaciliteiten heeft, is het onmogelijk om te fuseren met grotere gfemeenten uit de regio. Anders zouden bijvoorbeeld het vredegerecht of de politie tweetalig moeten worden."

In Bever zitten ze duidelijk niet te popelen om de taalfaciliteiten af te schaffen. Burgemeester Luc Deenyer: "Wij willen zeker geen verandering. In Bever zijn geen communautaire problemen. Wat goed is, moet je niet veranderen. Ook al kunnen we dan niet fuseren, we kunnen nog altijd goed samenwerken met de andere gemeenten." Zelf trekt burgemeester Deneyer op 14 oktober met een tweetalige lijst naar de kiezer.

De kans dat het wetsvoorstel het haalt is overigens klein, want om de taalfaciliteiten in Bever te kunnen afschaffen, is een bijzondere meerderheid nodig.