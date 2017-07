Bewoners keren terug na brand in flatgebouw Vogelenzang in Leeuw

Bij die brand ging één appartement op de tiende verdieping helemaal verloren en de bewoner die zwaar bevangen werd door de rook moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Maar ook de andere bewoners van het gebouw moesten tijdelijk verhuizen naar drie hotels in de buurt, naar een zorgwoning of bij vrienden of familie. (Bekijk ook de reportage: '70 bewoners flatgebouw Leeuw brengen nacht elders door na brand'). Dat was nodig omdat de gangen door een gespecialiseerde firma moesten worden gereinigd en omdat de lift moest hersteld worden. Dat is intussen gebeurd en dus kon vanaf 4 uur vanmiddag iedereen terug naar zijn appartement.