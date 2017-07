70 bewoners flatgebouw Sint-Pieters-Leeuw brengen nacht elders door na brand

Zaterdagnacht werden zo’n 70 bewoners van een appartementsgebouw in de Bezemstraat in Sint-Pieters-Leeuw geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken op de tiende verdieping. Heel wat korpsen uit Vlaams-Brabant en Brussel kwamen ter plaatse en hadden de brand snel onder controle. De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak, werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. (Lees ook: 70-tal personen geëvacueerd na brand in Sint-Pieters-Leeuw)

Het appartement waar de brand uitbrak, werd volledig vernield. Maar door de bluswerken liepen andere delen van het flatgebouw waterschade op. 70 personen moesten noodgedwongen de nacht bij familie of vrienden doorbrengen. Voor 17 personen werd een oplossing gezocht door het OCMW. "Het ging onder meer om alleenstaande moeders met kinderen. We hebben hen ondergebracht op kamers in 3 hotels en 2 woonzorgcentra. Ze kunnen vandaag nog niet terug in het appartementsblok wegens de waterschade en het gevaar voor elektrocutie", aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc (CD&V). Over de oorzaak van de brand raakte nog niets bekend. Het parket stelde hiervoor een deskundige aan. Het is naar verluidt geen gemakkelijke klus om de oorzaak te ontdekken omdat het appartement volledig uitbrandde. (foto Persinfo)