70-tal personen geëvacueerd na brand in SInt-Pieters-Leeuw

Bij een brand in een appartementsgebouw in SInt-Pieters-Leeuw moesten zaterdagavond ongeveer 70 mensen worden geëvacueerd. Eén man raakte zwaargewond.

Het vuur ontstond op de 10de verdieping van een appartementsgebouw aan de Bezemstraat in Sint-Pieters-Leeuw. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse en er werd beslist om het gebouw te ontruimen. Ook de bewoners van een aanpalend flatgebouw werden geëvacueerd. Het ging in totaal om een 70-tal personen, die allemaal werden opgevangen in een zaaltje vlakbij.

Het vuur was snel onder controle en na ongeveer 2 uur mochten de bewoners van het aanpalende flatgebouw weer binnen. Hoe de brand is kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht. De bewoner van het appartement waar het vuur ontstond, raakte zwaargewond. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. (Foto Persinfo)