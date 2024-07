Ring en RandKrant lanceren samen nieuw digitaal nieuwsaanbod

Ring is al bijna 30 jaar de regionale televisiezender voor de 650.000 inwoners van Halle-Vilvoorde. Vzw ‘de Rand’ verspreidt al meer dan 25 jaar het gratis maandblad RandKrant en zes Gemeenschapskranten in en over de Vlaamse Rand. Beide zijn gevestigde nieuwsmedia die regionaal nieuws brengen op hoog niveau, maar net zoals iedereen moeten ook zij omgaan met nieuwe uitdagingen. Zo kijken mensen minder lineaire tv en lezen ze minder papieren publicaties. Zeker jonge mensen vergaren nieuws vooral via de smartphone – en laat de Vlaamse Rand nu net een van de meest verjongende regio’s van Vlaanderen zijn. Het is dan ook logisch dat Ring en RandKrant inzetten op een digitaal nieuwsaanbod én hiervoor nog sterker gaan samenwerken.

Ring en vzw ‘de Rand’ lanceren daarom de Ring&Rand-app, een gezamenlijk digitaal nieuwsaanbod voor de Vlaamse Rand en bij uitbreiding heel Halle-Vilvoorde dat ontwikkeld is door Bits of Love. “Met onze gedeelde nieuwsapp hopen we er nog meer te zijn voor al wie woont, werkt of leeft in onze boeiende regio,” zeggen Liesbeth Bernolet, waarnemend hoofdredacteur van Ring en Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur van vzw ‘de Rand’. “We hopen uiteraard ons bereik op deze manier nog te vergroten en ook een nieuw publiek aan te boren.”

Met de nieuwsapplicatie kunnen beide mediaspelers samen nog beter informeren, het Nederlands promoten en bruggen slaan naar de anderstalige nieuwkomers in de Vlaamse Rand. Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts ondersteunt de versterkte samenwerking met ruim 120.000 euro extra middelen. Het brede publiek zal via de applicatie vlotter dan ooit toegang krijgen tot digitaal nieuws over het hele reilen en zeilen in Halle-Vilvoorde. Zo een app laat ook – meer dan een klassieke website – interactie toe tussen burgers en journalisten. Bovendien is op termijn samenwerking met andere mediamerken makkelijk mogelijk.

“Ik ben fier dat onze sterke regionale media de krachten bundelen en nog beter aansluiting zoeken bij alle inwoners van onze streek”, zegt minister Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts. “Sterke Vlaamse media zijn cruciaal in een regio met ook veel anderstalige nieuwkomers. We willen de Vlaamse identiteit actief uitdragen en nieuwkomers uitnodigen om deel te nemen aan het Vlaamse sociale leven. Op deze manier zorgen we voor verbinding, ook tussen mensen die elkaar op straat niet snel aanspreken.”

Je kan de Ring&Rand-applicatie downloaden in de Android- en de App Store.