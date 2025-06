Stefan Stiers nieuwe voorzitter van raad van bestuur vzw De Rand: “Een voorrecht”

Stefan Stiers is 58 jaar en afkomstig uit Asse. Stiers is opgegroeid in Zellik en is dus vertrouwd met de uitdagingen waaraan vzw De Rand werkt.

“Ik wil me engageren om het Nederlands te versterken vanuit een positieve benadering. Onze Nederlandse taal is de ideale hefboom om kansen te creëren. We moeten iedereen de kans geven om stap voor stap het Nederlands onder de knie te krijgen en deel te nemen aan ons plaatselijk verenigingsleven, het lokale onderwijs en de vele sport- en cultuuractiviteiten. Niet dwingend, niet stigmatiserend, niet neerbuigend naar andere talen en culturen, maar verwelkomend en verbindend iedereen veel goesting geven om mee te doen en mee te tellen. Ik vind het een voorrecht om daar mee mijn schouders onder te kunnen zetten.”

Stiers is gehuwd en heeft drie dochters en binnenkort vier kleinkinderen. Professioneel is hij directeur bij Proximus NXT. Daarnaast is Stiers al heel zijn leven maatschappelijk geëngageerd, maar eerder achter de schermen. Zo is hij al 24 jaar voorzitter van CD&V Asse en was hij betrokken de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Asse en van het voormalige cultuurcentrum Den Horinck.