Week hinder op drukke steenweg tussen Lennik en Ternat: “Vooral hinder voor fietsers”

In 2022 paste Wegen en Verkeer het kruispunt van de Assesteenweg met de Kraanstraat aan, waaronder nieuwe middeneilanden en oversteekplaatsen. Toch blijkt de huidige afwatering van het fietspad langs de Assesteenweg niet voldoende te werken. “Bij regen blijft er water op het fietspad staan, waardoor fietsers kunnen uitglijden”, zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Door de afwatering nu te verbeteren, blijft het fietspad langer in goede staat en kunnen fietsers de route veiliger en comfortabeler gebruiken. Tijdens de werken zullen fietsers en gemotoriseerd verkeer beurtelings kunnen passeren. Tijdelijke verkeerslichten regelen de verkeersstromen per tak van het kruispunt.”

Aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Assesteenweg werden in 2024 de eerste voorzieningen van een nieuw Hoppinpunt aangelegd. Wegen en Verkeer vernieuwde de bushaltes en maakte het oversteken van de Ninoofsesteenweg veiliger, met extra fietsvoorzieningen en een nieuwe oversteekplaats. “De volgende stap is de aanleg van een P&R-parking op de Assesteenweg, dicht bij het kruispunt”, zegt Cox. “Daar zullen pendelaars hun wagen eenvoudig kunnen parkeren om vlot de bus te nemen richting Ternat, Asse of Brussel. De parking biedt plaats aan ongeveer 80 auto's.”

Deze voorbereidende werken die aan de parking starten, gebeuren naast de rijweg en veroorzaken geen verkeershinder. “Fietsers tussen Eizeringen en Ternat moeten in beide richtingen de omleiding via de Luitenant Jacopsstraat, Rotstraat en Kraanstraat volgen. Aan de Kraanstraat houd je als fietser rekening met de tijdelijke verkeerslichten die daar opgesteld staan”, besluit Cox.