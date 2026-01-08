Ternats familiebedrijf G&A De Meuter wint Voka-KvK Vlaams-Brabant ondernemingsprijs Gangmaker regio West-Brabant

"Een voorbeeld voor andere ondernemingen"

Gisterenavond, tijdens de eerste nieuwjaarsreceptie van Voka-KvK Vlaams-Brabant, is de winnaar van de Voka Ondernemingsprijs Gangmaker West-Brabant bekend gemaakt. “Een Gangmaker is een bedrijf uit de regio West-Brabant dat op vlak van duurzaamheid, innovatie en verankering in de regio als voorbeeld kan gezien worden voor andere ondernemingen", zegt Peter Penasse, regiovoorzitter van Voka-KvK West-Brabant.

“Dit jaar ligt onze focus op groei", klinkt het bij Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant en Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitter Voka-KvK Vlaams-Brabant. "Na een geopolitiek woelig jaar willen we naast onze leden blijven staan om hen op alle mogelijke manieren vooruit én verder te duwen. Daarvoor dienen ook onze nieuwjaarsrecepties: om van andere ondernemers te leren. Zo ook van onze Gangmaker, die we dit jaar opnieuw ook heel graag in de aandacht brengen. Enkel door samen te werken kan groei exponentieel gebeuren."

"Uitdagende tijden"

De winnaar is dan ook een bedrijf dat de afgelopen 55 jaar is uitgegroeid tot een begrip. "G&A De Meuter is een begrip in ons straatbeeld en in onze regio", aldus Peter Parnasse. "De oranje containers vallen op bij afbraakwerken en dat al 55 jaar lang. Ze zetten ook in op duurzaam transport via het water en denken ook steeds innovatief na over hoe ze hun werk efficiënter kunnen uitvoeren."

Sven De Meuter, bestuurder bij G&A De Meuter is vereerd met de prijs. "Onze sector wordt op deze manier in een positief daglicht gezet. Het is ook een erkenning voor het dagdagelijkse werk van elke medewerker. We gaan uitdagende tijden tegemoet, vooral inzake mobiliteit met de grote infrastructuurwerken op de ring rond Brussel. De aanpak van langdurige werkloosheid is wel een oplossing voor de arbeidskrapte in de regio."