Sneeuw verstoort verkeer: oprittencomplexen E40 Ternat en Affligem tijdlang afgesloten en aanschuiven

De gemeente Ternat vraagt om de Assesteenweg te vermijden. Het verkeer heeft zich daar volledig vastgereden.

Ook in Affligem is er verkeershinder. De opritten richting Brussel én richting Gent waren een half uur afgesloten. Doorrijden naar Essene is ook niet mogelijk. "Dit is een gewestweg, maar onze gemeentelijke diensten springen bij om te ruimen en te strooien," meldt burgemeester Walter De Donder op Facebook. "Best het kruispunt Mie Katoen vermijden." In de centra van de drie Affligemse dorpen wordt rond de kerken en parkings handmatig sneeuw weg geschept.

Vrachtwagens die op de A12 vanuit Antwerpen komen, worden ter hoogte van Meise door de politie van de snelweg gehaald. Ze moeten binnendoor rijden. De voertuigen kunnen de helling op de A12 in Meise niet op. De maatregel zorgt voor verkeersellende op de Nieuwelaan.