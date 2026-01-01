Auto in de sneeuw

Sneeuw verstoort verkeer: oprittencomplexen E40 Ternat en Affligem tijdlang afgesloten en aanschuiven

De sneeuw verstoort het verkeer in onze regio. Vanmorgen werd aanvankelijk geen uitzonderlijke ochtendspits gemeld, maar intussen zijn straten afgesloten, waardoor mensen zich een weg moeten banen door dorpen. Op de E40 werden de oprittencomplexen van Ternat en Affligem een tijdlang afgesloten. Onze reporter op de weg meldt ook grote vertragingen in Groot-Bijgaarden. Op de A12 ter hoogte van Meise wordt het vrachtverkeer van de snelweg gehaald.

De gemeente Ternat vraagt om de Assesteenweg te vermijden. Het verkeer heeft zich daar volledig vastgereden.

Ook in Affligem is er verkeershinder. De opritten richting Brussel én richting Gent waren een half uur afgesloten. Doorrijden naar Essene is ook niet mogelijk. "Dit is een gewestweg, maar onze gemeentelijke diensten springen bij om te ruimen en te strooien," meldt burgemeester Walter De Donder op Facebook. "Best het kruispunt Mie Katoen vermijden." In de centra van de drie Affligemse dorpen wordt rond de kerken en parkings handmatig sneeuw weg geschept.

Vrachtwagens die op de A12 vanuit Antwerpen komen, worden ter hoogte van Meise door de politie van de snelweg gehaald. Ze moeten binnendoor rijden. De voertuigen kunnen de helling op de A12 in Meise niet op. De maatregel zorgt voor verkeersellende op de Nieuwelaan.

Meest bekeken

Auto in de sneeuw
Mobiliteit

Sneeuw verstoort verkeer: oprittencomplexen E40 Ternat en Affligem tijdlang afgesloten en aanschuiven

Het ijs- en sneeuwvrij van vliegtuigen kan leiden tot vertragingen
Mobiliteit

Opnieuw stevige winterprik op komst, Brussels Airport verwacht vertragingen: “Vertrek op tijd”

din 6 jan
Sportievelingen doen aan hyrox
Sport

Hyrox, de nieuwste rage in fitnessland: "Toegankelijker dan crossfit"

maa 5 jan
Baby Juliette werd geboren op 31 december 2025 en is het eerste kindje van de trotste ouders Gregory en Mathilde
Samenleving

AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

vrij 2 jan
Samenleving

Ferm opent kleinschalige dagopvang in Roosdaal: “Wekelijks tot 25 zorgbehoevenden welkom”

din 6 jan

Meer nieuws uit de regio

Een van de twee zwaar gehavende voertuigen na een ongeval op de E40 ter hoogte van Ternat
Mobiliteit

Twee zwaargewonden na ongeval in avondspits op E40 ter hoogte van Ternat

Kleuters uit Teralfene zingen van deur tot deur Driekoningen
Samenleving
Jeugd
Onderwijs
Cultuur

Kleuters uit Teralfene zingen van deur tot deur Driekoningen: “Centje inzamelen voor klasmateriaal”

Samenleving

Ternat sluit kerstvakantie af met kleurrijke tractorstoet

maa 5 jan
Volleybalbroers Janssen spelen op dezelfde positie bij Kruikenburg Ternat
Sport

Volleybalbroers Janssen spelen op dezelfde positie bij Kruikenburg Ternat: "We maken elkaar beter"

maa 5 jan
Sport

Regiogenoten Maxine Van den Steen en Sune De Valck slokoppen tijdens BK baanwielrennen

din 30 dec