Kleuters uit Teralfene zingen van deur tot deur Driekoningen: “Centje inzamelen voor klasmateriaal”

Het is vandaag Driekoningen. Wie in Teralfene woont, kon vandaag bezoek krijgen van de kleuters van de Vrije Basisschool Sint-Jan. Zij gingen van deur tot deur om Driekoningen te zingen.

Driekoningen is een christelijke feestdag. Het is de dag waarop volgens de Bijbelse geschiedenis Caspar, Melchior en Balthasar, drie koningen uit het Oosten, de pasgeboren Jezus vonden na het volgen van een opgaande ster. Eenmaal gevonden, vereerden ze Jezus en schonken hem goud, wierook en mirre.

Het is ook de dag waarop heel wat kinderen van deur tot deur gaan om uit volle borst Driekoningen te zingen. Dat hebben ook alle kleuterklassen van de Vrije Basisschool Sint-Jan in Teralfene vandaag gedaan. “Daarmee zamelen we een centje in voor extra themamateriaal in de kleuterklassen”, klinkt het bij de school. “Op het einde van de schooldag zingen de kleuters op de speelplaats uit volle borst nog eens Driekoningen voor de aanwezige ouders en grootouders.”

