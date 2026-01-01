Sportievelingen doen aan hyrox

Hyrox, de nieuwste rage in fitnessland: "Toegankelijker dan crossfit"

Heb je goede voornemens dit jaar en wil je meer sporten? Dan is hyrox misschien een optie, de nieuwste hype in fitnessland. De sport leunt aan bij crossfit, maar heeft een lagere drempel. In korte tijd is hyrox razend populair geworden, ook in Halle en omgeving.

Hyrox kan je onder andere proberen in het CrossFit On The Road-centrum in Halle. "Het is een combinatie van een aantal functionele bewegingen. Veel minder technisch dan crossfit en daarom ook veel toegankelijker dan crossfit," legt uitbaatster Carine Sermon uit. "Hyrox is voornamelijk cardio en omvat dus veel lopen. Ook komen er een aantal krachtoefeningen bij."

Het doel is om 8 kilometer te lopen. Na elke kilometer doe je een oefening. Zo ben je een uur stevig aan het sporten. Hyrox heeft een lage drempel en is daarom op korte tijd bijzonder populair geworden. "Hyrox spreekt aan, omdat het geen technische sport is. Ook zijn de oefeningen niet al te zwaar. Het is echt een cardiorace en dat trekt aan," vindt sportieveling Koen.

Hyrox komt oorspronkelijk uit Duitsland en is uitgegroeid tot een wereldwijde sport met wedstrijden in tientallen landen. De naam is een samentrekking van 'hybrid', wat duidt op de mix van oefeningen, en 'oxygen', wat verwijst naar uithouding.

