De Proft en Monali kapen provinciale titels weg in Gentse topsporthal

In de topsporthal in Gent vinden dit weekend de provinciale indoorkampioenschappen atletiek plaats. Op zondag moesten atleten uit Vlaams-Brabant en Antwerpen aan de bak.

Bij de junioren werd Jari De Proft van de Grimbergse atletiekclub provinciaal kampioen op de 60 meter en tweede op de 200 meter. “Ik ben tevreden met mijn prestaties, maar voel dat ik nog veel progressie heb”, zegt De Proft na afloop van beide loopnummers. “Zo wil ik mijn algemene conditie nog opprikken, kan mijn start op de 60 meter nog beter en is er nog progressie om de 200 meter beter in te delen.”

Op de 200 meter moest De Proft Alsembergenaar Antony Monali voor zich dulden. Hij mag zich provinciaal kampioen op de 200 meter noemen. “Net zoals Jari denk ik dat ik nog veel beter kan. Zo wil ik graag mijn start nog verbeteren”, aldus Monali.

