Een bus van De Lijn en een personenwagen botsen op elkaar aan de Woluwelaan in Diegem

Bus De Lijn en voertuig botsen: bestuurster (21) bevrijd door brandweer

Op de Woluwelaan in Diegem is vrijdagmiddag een bus van De Lijn in botsing gekomen met een voertuig. De 21- jarige bestuurster van de wagen moest door de brandweer bevrijd worden, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde rond 13u40. Op de Woluwelaan in Diegem kwamen een personenwagen en een bus van De Lijn om een onduidelijke reden in botsing. "De bestuurster van de wagen gekneld zat in haar voertuig," legt korpschef Erik Bassleer van de politiezone VIMA (Vilvoorde - Machelen) uit. "De brandweer kwam ter plaatse en moest haar bevrijden door het wrak open te knippen. Uiteindelijk bleek de 21-jarige bestuurster, een vrouw uit Halle, niet zwaar gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde zeker niet in levensgevaar."

Op de bus raakte één passagier lichtgewond: hij stootte zijn knie bij de aanrijding, maar moest niet naar het ziekenhuis worden gebracht. Het ongeval veroorzaakte vooral verkeershinder, aangezien de Woluwelaan tijdelijk moest worden afgesloten voor de hulpdiensten. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Oude Woluwelaan, waar het verkeer vanuit Vilvoorde richting Diegem verplicht naar rechts afbuigt. Over de exacte omstandigheden is er nog niets bekend.

Meest bekeken

Baby Juliette werd geboren op 31 december 2025 en is het eerste kindje van de trotste ouders Gregory en Mathilde
Samenleving

AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

Een bus van De Lijn en een personenwagen botsen op elkaar aan de Woluwelaan in Diegem
Mobiliteit

Bus De Lijn en voertuig botsen: bestuurster (21) bevrijd door brandweer

Het appartement is onbewoonbaar na een hevige brand
Samenleving

Appartement onbewoonbaar na hevige brand: "Alle bewoners waren tijdig buiten"

schepen David De Valck en Eddy D'haese bij een cashpunt van Batopin
Economie
Samenleving

Merchtem stelt Batopin in gebreke: "Al maatregelen genomen en onderzoek loopt nog"

vrij 2 jan
Cultuur

Ring-reizigers vieren Nieuwjaar met concert Günther Neefs op de Donau

Meer nieuws uit de regio

Baby Juliette werd geboren op 31 december 2025 en is het eerste kindje van de trotste ouders Gregory en Mathilde
Samenleving

AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

Korpschef van de zone VIMA Erik Bassleer
Samenleving

Rustige oudejaarsnacht voor onze politiezones, maar agenten wel beschoten met vuurwerk

vrij 2 jan
Het Hallebad
Sport

Zwemmen in Halle duurder vanaf vandaag: "Onderhouds- en werkingskosten stijgen"

Sport

15.000 supporters genieten op Diegem Cross: “Zonder Van Aert en Van der Poel is de cross eigenlijk spannender”

woe 31 dec
De eerste Kerstcorrida van de Halse Daltons
Samenleving
Sport

Eerste Kerstcorrida Halse Daltons voor goede doel: "En Halle op een andere manier ontdekken"

zon 28 dec