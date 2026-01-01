Bus De Lijn en voertuig botsen: bestuurster (21) bevrijd door brandweer

Het ongeval gebeurde rond 13u40. Op de Woluwelaan in Diegem kwamen een personenwagen en een bus van De Lijn om een onduidelijke reden in botsing. "De bestuurster van de wagen gekneld zat in haar voertuig," legt korpschef Erik Bassleer van de politiezone VIMA (Vilvoorde - Machelen) uit. "De brandweer kwam ter plaatse en moest haar bevrijden door het wrak open te knippen. Uiteindelijk bleek de 21-jarige bestuurster, een vrouw uit Halle, niet zwaar gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde zeker niet in levensgevaar."

Op de bus raakte één passagier lichtgewond: hij stootte zijn knie bij de aanrijding, maar moest niet naar het ziekenhuis worden gebracht. Het ongeval veroorzaakte vooral verkeershinder, aangezien de Woluwelaan tijdelijk moest worden afgesloten voor de hulpdiensten. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Oude Woluwelaan, waar het verkeer vanuit Vilvoorde richting Diegem verplicht naar rechts afbuigt. Over de exacte omstandigheden is er nog niets bekend.