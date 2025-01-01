Kampenhout kijkt uit naar 2026

NYE Kampenhout telt af naar 2026: “Bij de eerste editie al meteen uitverkocht”

In Kampenhout maken ze zich op voor een feestelijke overgang naar het nieuwe jaar. Na twee jaar zonder groot oudejaarsfeest, wordt er vanavond opnieuw stevig uitgepakt. Met zo’n 500 feestvierders en een uitverkochte gloednieuwe loods belooft het een bijzondere nacht te worden in Kampenhout-Sas.

De laatste tafels worden op hun plaats gezet in Kampenhout, want het is tijd om samen 2026 in te zetten. Daar wordt duidelijk naar uitgekeken, want zo’n groot oudejaarsfeest heeft de gemeente al even niet meer gehad. “We vonden dat er iets miste in de buurt”, zegt organisator Lynn Duysters. “De voorbije twee jaar werd er niets georganiseerd en we het tijd voor een nieuw feestje in Kampenhout.”

500 mensen verwachten ze hier vanavond. Zo blij zijn mensen uit Kampenhout om nog eens uit te kunnen gaan op oudjaar. “Het is de eerste keer, maar we zijn volledig uitverkocht”, zegt Lynn. “We hadden zo’n opkomst op voorhand nooit verwacht. Het wordt een onvergetelijke avond op een unieke locatie. Het feest gaat door in nieuwe loods die Ruben net gebouwd heeft. Hij is tuinaannemer van beroep.”

De dansvloer ligt klaar, de muziek staat al op en straks gaan de lichten uit. Met een uitverkochte zaal en dj’s die voor sfeer moeten zorgen, belooft het een lange nacht te worden. “We willen 2026 goed inzetten en al dansend en swingend beginnen”, besluit Lynn.

