Parket-generaal Hof van Cassatie: “Geen reden om veroordeling Van Langenhove te verbreken"

De correctionele rechtbank zag Dries Van Langenhove eerder al als initiatiefnemer en oprichter van het rechts-conservatieve Schild & Vrienden, waarin hij anderen had meegetrokken in een racistisch en negationistisch discours. De correctionele rechtbank veroordeelde Van Langenhove in eerste aanleg tot een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 16.000 euro.

Van Langenhove ging in beroep tegen die uitspraak, maar ook het hof van beroep in Gent vond hem schuldig. Hij kreeg met 12 maanden cel met uitstel en een geldboete van 1.600 euro betalen wel een lagere, maar tegen die uitspraak tekende Van Langenhove cassatieberoep aan.

Het Hof van Cassatie buigt zich niet over de schuldvraag, maar kijkt of het proces correct gevoerd is. Het parket-generaal oordeelt nu dat alles volgens de letter van de wet is verlopen, en ziet dan ook geen reden om de veroordeling van Van Langenhove te verbreken. Een definitieve uitspraak volgt op 13 januari.

Op sociale media liet Van Langenhove al optekenen de juridische strijd niet te zullen staken. “Wat de uitkomst ook is, ik zal blijven vechten. Zelfs als ik dat vanuit de gevangenis of vanuit een ver land moet doen”, zei Van Langenhove gisteren nog voor de uitspraak van het Hof van Cassatie.