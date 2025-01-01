Eerste huis waar buitenlandse katten in quarantaine kunnen om hondsdolheid uit te sluiten ligt in Opwijk

In 202 zorgde Katje Lee nog voor veel media-aandacht. Het katje was door een studente meegenomen uit Chili, maar moest volgens het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) worden geëuthanaseerd omdat het niet volgens de regels naar hier werd gevlogen. Uiteindelijk werd besloten dat Katje Lee voor verplichte quarantaine en vaccinatie terug naar Peru moest vliegen. Na enkele maanden in Peru, keerde Katje Lee op kerstavond 2020, na een succesvolle quarantaineperiode, terug naar België.

“Tijdens die hele commotie rond katje Lee diende ik toen een verzoekschrift in om een oplossing te zoeken”, zegt dierenarts Ellie De Grauwe uit Opwijk, die zich inzet voor dierenwelzijn en actief betrokken is bij de opvang en adoptie van straat- en asieldieren. “De toenmalige bevoegde minister Denis Ducarme (MR) werkte aan een wet over ‘rabiësquarantaine’, maar het was toen nog niet duidelijk waar die quarantaine kon plaatsvinden.”

Onlangs kwam katje Cajmac uit Turkije naar ons land en besliste dierenarts Ellie om in Opwijk een quarantainopvang voor katten te organiseren. “Het FAVV heeft die quarantaineplek in Opwijk op 4 december jongstleden erkend. Het is de eerste officieel erkende quarantaine-inrichting in België voor katten die vanuit het buitenland worden ingevoerd zonder geldige rabiësvaccinatie of correcte documenten. Onze plek is een wettelijk en een diervriendelijk alternatief voor terugzending of euthanasie.” Er is plaats voor vijf poezen. Vaak gaat het om zwerfkatjes die door mensen worden meegenomen uit het buitenland.