Onthaalmoeder die Opwijkse baby mishandelde kent straf

De onthaalmoeder uit Moorsel die in 2021 onder andere een kind uit Opwijk mishandelde, is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Ook de partner van de vrouw krijgt een jaar cel met uitstel.

In 2021 kwamen de wanpraktijken van het koppel aan het licht, toen een man uit Opwijk zijn kind ophaalde. Het kind van amper 10 maanden oud was zwaar ziek, waarop artsen symptomen vaststelden die in de richting van het shakenbabysyndroom wezen. Het kind verkeerde een maand lang in levensgevaar.

De onthaalmoeder bekende dat ze het kind hardhandig door elkaar had geschud. Na de bekentenis bleek dat ze nog meer kinderen had mishandeld. Uiteindelijk stond het koppel terecht voor negen gevallen van mishandeling tussen 2013 en 2021.

Tijdens een emotionele zitting kreeg de vrouw drie jaar cel waarvan twee jaar met uitstel. Haar partner, die de mishandelingen in alle toonaarden bleef ontkennen, kreeg 1 jaar met uitstel. De twee moeten in behandeling voor een persoonlijkheidsproblematiek en zijn aan de burgerlijke partijen een schadevergoeding van in totaal 40.000 euro verschuldigd.

