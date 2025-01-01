Maxine uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen
© Bart Janssen

15-jarige Maxine Van den Steen uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen: “Alle verwachtingen overtroffen”

De 15-jarige Maxine Van den Steen uit Opwijk is op het BK baanwielrennen in Gent Belgisch kampioen geworden op de afvalling, scratch en sprint. Daarmee overtreft ze haar eigen verwachtingen, want door gezondheidsproblemen vlotte de start van het seizoen niet. “Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ik superblij ben met de titels”, zegt Maxine.

De nieuwelinge uit Opwijk kwam aan de start met mooie ambities, namelijk even goed doen als haar papa Pieter. In de jeugd behaalde hij eerder ook al meerdere Belgische titels in het baanwielrennen. “Maar met vorig jaar een titel en nu drie titels doe ik alvast beter bij de nieuwelingen dan hem”, lacht Maxine. “Er zullen de komende dagen dus enkele plaagstoten uitgedeeld worden, al heeft hij tijdens de jeugd nog altijd een titel meer gewonnen dan ik nu.”

Naast haar drie titels ook zilver in de individuele achtervolging. “Ik ben enorm dankbaar voor de kansen die ik krijg sinds ik op de topsportschool in Gent zit en ben ook dankbaar voor al het werk dat Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling steek in de organisatie en opvolging”, zegt Maxine. “Ik kijk verder uit naar het debuut voor mijn nieuwe ploeg Foca Keukens & Dyna Plus, waar ik samen met mijn oudere zus Esmée zal rijden. Zij gaat na een lange turncarrière nu ook voluit voor de fiets.”

Herbekijk hier de reportage die we eerder dit jaar maakten over Maxine. De 17-jarige Sune De Valck tot slot werd in Gent Belgisch kampioen in het omnium.

