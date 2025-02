Wielrenster Maxine Van den Steen uit Opwijk na succesvolle winter op de piste: "Nu ook op de weg wedstrijden winnen"

Maxine Van den Steen uit Opwijk is 14. Ze maakte onlangs furore op de piste door de Belgische titel in de ploegkoers te pakken bij de nieuwelingen. Maxine is in vorm en dat belooft voor het nieuwe seizoen op de weg. Dat ziet ook de papa van Maxine: Pieter. Hij was vroeger zelf pistier. Zo won hij 5 Belgische titels in verschillende disciplines. Met stip in de agenda van Maxine wat betreft het voorjaar: de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem.