Merchtem, Opwijk en Londerzeel laten straatverlichting opnieuw branden 's nachts: “Licht wordt wel gedimd”

Tijdens de energiecrisis werd beslist om in heel wat gemeenten de lichten te doven tijdens weekdagen, zo ook in Merchtem, Opwijk en Wemmel. Vanaf oktober laten ze opnieuw ’s nachts het licht aan. Dat kan omdat in de drie gemeenten sinds kort meer dan 75 procent van de openbare verlichting ledverlichting is. “Aangezien het mogelijk is om onze verlichting op een energiezuinige manier te laten functioneren, werd beslist om de verlichting opnieuw 7 op 7 in te schakelen”, zegt burgemeester van Opwijk Johan Deleu.

Dankzij de nieuwe ledverlichting wordt het licht ’s nachts niet meer gedoofd, maar wel gedimd. “Van 100% gaat het eerst naar 50% en nog later op de nacht naar 30%”, zegt burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate. “’s Ochtends zal dit dan in omgekeerde richting opnieuw feller worden. De oudere ledverlichting zal gedimd worden naar 50%. De oude straatverlichting blijft wel de hele nacht aan 100% branden, maar ook dat euvel zal volgend jaar opgelost zijn wanneer alle armaturen vervangen zijn.”

Ondanks dat de verlichting opnieuw de hele nacht zal branden, zullen de kosten lager zijn dan de voorbije jaren. “Dat is net dankzij de nieuwe verlichting”, zegt burgemeester van Merchtem Maarten Mast. “Intussen gaat Fluvius door met het vernieuwen van de straatverlichting. Het doel is om tegen 2030 100 procent verledding te behalen.”