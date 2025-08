Rode ibis strijkt neer in Londerzeel

Het beestje lokte heel wat kijklustigen. Gek is dat niet want, nooit komt de rode ibis niet voor in de Vlaamse natuur, laat staan dat je hem ziet aan de zwemvijver bij camping Diepvennen. Toch streek de felgekleurde lepelaar kortstondig neer in Londerzeel.

Franky Van Aken van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Malderen vertelt aan VRT NWS zijn vermoeden dat de vogel ofwel is gedumt ofwel is ontsnapt. Het VOC kreeg nog geen meldingen over de ibis binnen.