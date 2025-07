Treinstation Londerzeel te koop: "Nieuwe invulling komt veiligheid ten goede"

Het gebouw, een toonbeeld van klassieke spoorwegarchitectuur met hoge ramen en ruime binnenvolumes, bestaat uit een gelijkvloerse verdieping, een eerste verdieping en een gedeeltelijke kelderverdieping. Hoewel het aan renovatie toe is, benadrukt de NMBS dat het veel potentieel heeft voor herbestemming. “Of het nu gaat om een kleinschalige handelszaak, een kantoorruimte, of zelfs een project met een maatschappelijke functie: de ligging en uitstraling maken van dit pand een waardevolle opportuniteit”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Termmerman.

De verkoop gebeurt in overleg met de gemeente Londerzeel. “Het gebouw werd de voorbije maanden meermaals het doelwit van vandalisme en overlast,” zegt burgemeester Nadia Sminate. “Dat kost onze politie veel manuren. We zijn dan ook tevreden dat de NMBS nu stappen onderneemt om het gebouw een nieuwe invulling te geven. Dat komt de veiligheid én het straatbeeld ten goede.”

Toekomst stationsbuurt

De belangen van de treinreiziger blijven niet onderbelicht. In afwachting van een verkoop engageert de NMBS zich ertoe om de wachtzaal deze winter nog open te houden als schuilplaats voor pendelaars. Op termijn zal de spoorwegmaatschappij grotere en afgesloten wachthuisjes op de perrons voorzien. Schepen van mobiliteit Bart Van Doren (N-VA) wijst erop dat de dialoog met NMBS verdergaat. “We blijven in overleg over de toekomst van de hele stationssite. We hebben ook gevraagd om samen te zitten met Infrabel en De Lijn om de mobiliteit en parkeergelegenheid in de stationsomgeving te optimaliseren.”

Geïnteresseerden kunnen het pand bekijken via het vastgoedplatform van de NMBS. De instelprijs bedraagt 245.000 euro. Een bod uitbrengen kan tot 3 oktober.