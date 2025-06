Pinksterweekend in het teken van processies in Halle en Steenhuffel

In Halle vindt zondag de Mariaprocessie plaats. Om half drie verlaat het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle de basiliek om dan in de stoet door het centrum van de stad gedragen te worden. Het wordt een bijzondere editie, nu de stad Halle 800 jaar bestaat. “We gaan de processie van vorig jaar laten zien, maar daar steken we nieuwe taferelen in”, zegt regisseur Johan Vencken. “Op een praalwagen is er een tafereel uit 1225, toen Johanna van Constantinopel de stadskeur aan de baljuw gaf. Die wagen wordt met bazuingeschal aangekondigd, voorafgegaan door de hofhouding van Henegouwen en Vlaanderen.”

En ook in Steenhuffel in Londerzeel gaat zondag een stoet uit. Daar vindt de 450ste editie van de Sint-Genovevaprocessie plaats. De jaarlijkse optocht telt meer dan 700 figuranten en verwelkomt duizenden bezoekers. De feestelijke editie omvat niet alleen de traditionele elementen, maar ook een ganzenstoet en doedelzakspelers. Er zullen ook drie nieuwe wagens te bewonderen zijn. Sint-Genoveva is de patroonheilige van het dorp, maar de processie is vooral een traditie. De processie vertrekt om 10u30 aan het kerkplein naast de Sint-Genovevakerk.