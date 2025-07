Den AST digitaliseert ruim 12.000 bidprentjes van Hallenaren: “Eeuwige herinneringen”

Van bekende figuren zoals Jozef Kardinaal Cardijn tot tal van gewone Hallenaren, elke doodsbrief vertelt een stukje van de geschiedenis van Halle. Ruim 12.000 doodsprentjes en 2.500 doodsbrieven - afkomstig uit de collectie van het stadsarchief en vzw den AST - bieden een uniek venster op het verleden. “Ze vormen een betekenisvolle aanvulling op de reeds beschikbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters”, klinkt het in den AST. “Alle prentjes en brieven werden in kleur gescand en volledig doorzoekbaar gemaakt. Dit maakt het eenvoudiger dan ooit om verwantschappen bloot te leggen of individuele levensverhalen te reconstrueren.”

De documenten zijn voortaan online beschikbaar via de archiefbank van Halle. Ontdek hier de collectie.