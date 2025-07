Vlaanderen pompt miljoenen in renovatie sluisdeuren in Zemst en verhoging Zennedijk

Vlaanderen investeert de komende jaren 650 miljoen euro in infrastructuurwerken in onze provincie. De werken aan de Ring rond Brussel nemen de grootste hap uit dat budget, maar Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder maakt ook de nodige budgetten vrij voor projecten aan of op het water. “De Vlaamse regering kiest eerst en vooral voor om de infrastructuur te onderhouden en te verbeteren, zoals een goede huisvader dat doet”, zegt De Ridder. “We kiezen voor projecten met een grote maatschappelijke en economische hefboomfunctie. Daarnaast zetten we onze inspanningen voort rond fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en ook waterbeheersing.”

Zo investeert Vlaanderen meer dan 7 miljoen euro in de renovatie van de sluisdeuren in Zemst. Bijna 4 miljoen euro gaat naar de verhoging van de Zennedijk in Zemst en Vilvoorde, belangrijk in de strijd tegen overstromingen. Verder wordt er ook geld vrijgemaakt voor de vernieuwing van drie bruggen over de Zenne. “De bruggen aan de Radiatorenstraat en de Havendoklaan in Vilvoorde en de brug van de N1 in Eppegem naderen het einde van hun levensduur”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. “Er is nood aan betere doorstroming van het water bij hevige regenval en aan meer veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers.”

Een exacte timing van de werken aan de bruggen is er nog niet. In Vilvoorde maakt Vlaanderen ook nog geld vrij voor de herontwikkeling van Watersite en een fietssnelweg langs het kanaal. “Investeren in infrastructuur is investeren in de toekomst van onze stad. Vilvoorde is een snelgroeiende stad en ligt op een cruciale plek in de Vlaamse Rand, waar al jaren dringend meer aandacht nodig is”, zegt gemeenteraadslid en nationaal cd&v-voorzitter Sammy Mahdi. “We creëren veiligere wegen, stimuleren slimme en duurzame mobiliteit, en bouwen aan een leefbare stad waar iedereen met trots en plezier wil wonen, werken en ontspannen.”

Ook het kanaal Brussel-Charleroi wordt de komende jaren opgewaardeerd. Vlaanderen voorziet onder meer geld voor de nieuwe Bospoortbrug, maar ook de Graan- en Willamekaai wordt heraangelegd, met onder meer een verlaagd jaagpad voor fietsers en een wandel- en rustzone. Verder wordt ook budget vrijgemaakt voor de studie naar nieuwe sasbruggen. Die moeten het mogelijk maken om op termijn schepen met drie containerlagen door te laten.