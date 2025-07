Voormalige Vitus-site kan bijna afgebroken worden om plaats te ruimen voor woningen

In Kampenhout staat de afbraak van de verloederde Vitus-site voor de deur. Jarenlang lagen de gebouwen van de voormalige producent van landbouwvoertuigen vol afval en materiaal. Nadat de gemeente de site een paar jaar geleden kocht, is het domein nu opgeruimd en kunnen de afbraakwerken beginnen. Als daarna ook de grond gesaneerd is, worden er woningen gebouwd op de percelen.