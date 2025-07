Bijna 6 miljard euro voor grote mobiliteitswerken in onze regio, plannen sneltram A12 definitief opgeborgen

Het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) legt vast in welke infrastructuurwerken Vlaanderen investeert tot en met 2027. Het plan voor de jaren daarna wordt begin volgend jaar opgemaakt. Het is niet verwonderlijk dat in onze regio de Ring rond Brussel de grootste slokop is. Er wordt al jaren aan de herinrichting gewerkt en de Werkvennootschap deed al meermaals toekomstige noodzakelijke ingrepen uit de doeken.

Ook over de luchthaventram is al veel inkt gevloeid. Die nieuwe verbinding met Brussels Airport vlotter verbinden met Brussel en de Noordrand. De lijn moet in 2029 aangelegd zijn. Ook de plannen voor een vernieuwde A8 in Halle werden al voorsteld, net zoals de herinrichting van het op-en afrittencomplex in Londerzeel. Tegen 2040 moet het kruispunt met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg conflictvrij zijn.

Maar langs die A12 is geen plaats voor een sneltram. Na een welles-nietes-spelletje belanden die plannen nu definitief in de prullenmand. "Maar het is niet omdat de sneltram er niet komt, dat we Vlaams-Brabant in de kou laten staan. Mijn administratie bekijkt wat mogelijk is met openbaar vervoer en fietsverbindingen. We blijven aan de slag om Brussel en Vlaams-Brabant bereikbaar te houden," aldus mobiliteitsminister De Ridder. Ook de volgende fases van de Ring rond Asse vallen uit de boot bij de geplande grote investeringen.

Reactie Voka

“De 6 miljard euro voor grote infrastructuurwerken in Vlaams-Brabant is essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van deze provincie”, reageert gedelegeerd bestuurder Kris Claes van Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Toch betreurt Voka een aantal beslissingen. "Het is minder goed nieuws dat de plannen voor de aanleg van de sneltram A12 voor een snelle verbinding tussen Willebroek en Brussel-Noord gesneuveld zijn. Samen met de luchthaventram was deze A12-tramlijn een onderdeel van het Brabantnet en een cruciale schakel in de herinrichting van de Ring rond Brussel.”