Staking dokters ook voelbaar in ziekenhuizen en praktijken in onze regio: “Stap in de verkeerde richting”

Bijna een kwart van de artsen in het ziekenhuis in Halle legt volgende week maandag het werk neer. “Patiënten gaan dat niet voelen voor de acute, urgente zorg”, zegt Olivier Costa. “Daar is er een permanentie voorzien. Voor de planbare- zeg maar minder dringende – zorg zullen de diensten die deelnemen aan de staking intussen de patiënt zelf gecontacteerd hebben om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen. Als je als patiënt niet gecontacteerd bent door het ziekenhuis, gaat de afspraak gewoon door.”

Het ziekenhuis van Halle vindt dat de hervormingen die Vandenbroucke wil doorvoeren te veel focussen op de erelonen van de dokters. Een deel daarvan staan de dokters af aan de ziekenhuizen, zodat hun financiële plaatje blijft kloppen. “We zijn vragende partij voor een diepgaande en doordachte hervorming van het systeem en er moet duidelijkheid komen waar de minister naartoe wil met de hervormingen”, zegt hoofdarts Costa.

In het UZ Brussel zal maar vijf procent van de artsen staken. In een statement geeft het ziekenhuis wel mee ‘bezorgd te zijn over de aanpassing van de kaderwet op de ziekenhuisfinanciering’. Ook in de ziekenhuizen in Asse en Vilvoorde zal de staking voelbaar zijn. “Maar het ziekenhuis blijft open, de spoedgevallendienst en dringende medische hulp blijven gegarandeerd”, laat het AZ Jan Portaels weten.