LIVEBLOG Hittegolf: dagrecord sneuvelt, later op de dag mogelijk nog warmer

Dagrecord sneuvelt, het wordt mogelijk nog warmer vandaag

Het is officieel de warmste 1 juli sinds de metingen, want het dagrecord is gesneuveld. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw. In Ukkel werd 34,7 graden gemeten, het vorige record uit 2015 stond op 34,5 graden. Het KMI verwacht dat de temperatuur de komende uren nog gaat stijgen. De warmtepiek wordt tussen 17u en 18u verwacht.