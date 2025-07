Gemeente Liedekerke roept op: “Zwem niet in de Dender”

Het is het stewardnetwerk Dender dat de zwemmers opmerkte en de gemeenten aan de Dender daarom vraagt om inwoners te sensibiliseren. “Zwemmen in bevaarbare waterlopen is in ons land overal verboden en dus strafbaar”, laat de gemeente Liedekerke weten. “Wij roepen dus op dit verbod te respecteren. Wie graag verkoeling zoekt, kan terecht in ons zusterzwembad te Ternat, nu ons eigen zwembad tijdelijk gesloten is voor onderhoudswerkzaamheden.”

