Fototentoonstelling ‘Denderhoop’ in Pastoriepark in Liedekerke legt ziel van de streek bloot

De fototentoonstelling ‘Denderhoop’ sluit aan op het boek van Dominique Willaert over de Denderstreek, dat in september 2023 verscheen. Fotograaf Yasmina Besseghir trok vaak op met Dominique en probeerde in beelden te vatten wat de mensen aan de auteur vertelden. Fotograaf Freddy Willems volgde in alle seizoenen, vaak per fiets, het jaagpad langs de Dender, van Aalst tot Geraardsbergen en zwierf door de dorpen en de steden om de sfeer van het boek te ontdekken en te beleven.

“Uit de rijke oogst selecteerden we voor de tentoonstelling een veertigtal foto’s waarin de grote thema’s uit het boek aan bod komen”, klinkt het. “Denk aan de verandering in wonen en werken, de migratiestromen, het wezen van de Dender, het belang van het spoor en de steenwegen, het nog steeds rijke sociale leven en de vraag wat de toekomst voor de jeugd biedt.”

Vanaf 20 juni tot 8 juli is de fototentoonstelling ‘Denderhoop’ gratis te bezichtigen in het Pastoriepark van Liedekerke, Steinfurtdreef. Org: Denderhoop ism Go Atheneum Liedekerke, Gemeente Liedekerke, Vermeylenfonds, De Mens Nu.