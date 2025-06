Een paar maanden geleden vierde Elewijt nog groot feest toen ze de titel behaalden in 1ste provinciale en voor het eerst in de geschiedenis mogen aantreden in de nationale reeksen. Maar vandaag heerst er een heel andere sfeer. Elewijt speelt volgend jaar in de B-reeks en niet in de A-reeks, omdat Jonk Genk in 1B blijft.

"Oorspronkelijk waren zij sportief gedegradeerd, maar de Proliga schrijft voor dat er 4 beloftenploegen in 1B moeten zijn. Daarom is Racing Genk opnieuw opgevist, waardoor een oneven aantal ontstond in de 1ste amateurklasse, wat een zware impact heeft op alle amateurreeksen," licht Mark Talbut, sportief manager van KCVV Elewijt toe.

De eerste voorbereidingen voor volgend seizoen kunnen zo de vuilbak in. Elewijt komt in een reeks met voornamelijk Limburgse en Antwerpse ploegen terecht. "Dat betekent verdere verplaatsingen en drie derby's die wegvallen. Ik vermoed ook dat we minder belangstelling zullen krijgen van bezoekende ploegen, want ook zij moeten verder reizen. Dat heeft uiteraard ook financiële gevolgen," stelt Talbut.

Reactie Voetbal Vlaanderen

We vragen Voetbal Vlaanderen waarom net Elewijt van reeks moet veranderen. "Dat is eigenlijk eenvoudig," licht Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen toe. "Dat is de ligging op de landkaart." Voetbal Vlaanderen bekijkt de indeling van de reeksen dus op basis van de afstand en de reistijd, clubs uit onze provincie zijn daar vaak de dupe van. "Vlaams-Brabant ligt nu eenmaal in het midden van ons land, dus daar moeten we vaak de lijn trekken. Elewijt is daar nu de dupe van."