Maatregelen tegen sluikstorten aan de Woluwelaan zijn een succes: "een goede samenwerking"

Het parkeerverbod dat Grimbergen, Vilvoorde en Zemst vijf maanden geleden langs de Woluwelaan invoerden in de strijd tegen sluikstorters, werpt z'n vruchten af. Terwijl bedrijvenzone Cargovil vroeger soms herschapen was in een vuilnisbelt, is het er nu veel properder. Dat konden we zelf vaststellen toen we vanmiddag egingen kijken. "Het probleem is opgelost", klinkt het bij burgemeester Bart Coopman van Zemst.