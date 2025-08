ViTeS gaat opnieuw rugzakken en schooltassen inzamelen: “Een wereld van verschil voor kind in armoede”

In augustus mogen duizenden kinderen een nieuwe boekentas of rugzak uitkiezen voor het nieuwe schooljaar. Maar dat is voor lang niet elk kind een evidentie. Volgens de cijfers van Unicef heeft België één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa. 1 op de 5 kinderen groeit op in armoede.

“De gevolgen komen bij het begin van het schooljaar keihard binnen bij de Kringwinkel”, zegt Luc Daelemans van Kringwinkel ViTeS. “Scholen uit kansarme buurten, ocmw’s, huizen van het kind en andere organisaties die zich inzetten voor kinderen met minder kansen vragen of ze boekentassen en rugzakken willen schenken. “We hebben niet voldoende boekentassen en rugzakken om én een winkelaanbod te voorzien én te schenken aan organisaties die werken met kinderen in armoede. Daarom doen we een oproep aan iedereen die thuis nog een goede schooltas heeft liggen die in goede staat is. Grote of kleine tassen, met of zonder print zolang ze stevig en netjes zijn, zijn ze welkom.”

Met dit initiatief wil ViTeS samen met alle gevers een krachtig signaal geven: armoede mag geen drempel zijn voor een goede schoolstart. “We weten ook wel dat het schenken van rugzakken en schooltassen kinderarmoede niet oplost, maar we doen wat we kunnen. De andere kant opkijken is geen optie voor ons. Een rugzak lijkt misschien iets kleins, maar voor een kind kan het een wereld van verschil maken. Het geeft zelfvertrouwen, het gevoel erbij te horen, goesting in school”, besluit Ingrid De Roo, verantwoordelijke voor het armoedebeleid bij Kringwinkel ViTeS.