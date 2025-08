Sint-Pieters-Leeuw maakt werk van vrijwilligerskorps: “Inwoners helpen elkaar graag bij crisissen”

Wateroverlast, hittegolven of een stroompanne in een woonzorgcentrum: het zijn maar enkele crisissituaties waarbij burgers kunnen helpen. Denk maar aan de wateroverlast in Herne enkele jaren geleden. Landbouwers speelden er een cruciale rol door duizenden liters uit de Mark te pompen en zo het dorpscentrum te vrijwaren van overstromingen. Sint-Pieters-Leeuw maakt intussen werk van een vrijwilligerskorps. “We richten ons in de eerste plaats op landbouwers en aannemers omdat zij materiaal hebben dat ons kan helpen”, klinkt bij de gemeente. “We hebben vorige week een brief gelanceerd met de oproep naar vrijwilligers. We merken dat mensen graag willen helpen tijdens crisissen. Tegen volgende zomer willen we een inzetbaar korps hebben.”

Vlaanderen ondersteunt lokale besturen bij de uitbouw van een vrijwilligerskorps van minimum 10 en maximum 80 deelnemers, Rode Kruis Vlaanderen staat mee in voor hun opleiding. “Op die manier versterken we niet alleen de paraatheid van gemeenten, maar ook de zelfredzaamheid van burgers. Want hoe beter we voorbereid zijn in vredestijd, hoe sneller we kunnen handelen wanneer het echt nodig is”, besluit Philippe Vandekerckhove van Rode Kruis-Vlaanderen.