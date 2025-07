Pensioenkorting voor grote steden zet kwaad bloed: "Oneerlijk en onrechtvaardig"

Responsabiliseringsbijdrage

Lokale besturen moeten zelf de pensioenen van hun vastbenoemde ambtenaren betalen. Dat doen ze met een bijdrage op de wedde van de actieve vastbenoemden. Maar die groep slinkt snel, want gemeenten werven steeds vaker contractuelen aan. Dat is flexibeler, maar betekent dus minder geld in het laatje van de gemeenten. Die moeten dan een extra kost ophoesten: de responsabiliseringsbijdrage.

"Als we kijken wat we betalen aan basispensioenbijdrage en aan responsabiliseringsbijdragen, dan komen we op een volledige legislatuur op meer dan vijf miljoen euro uit. Op een budget van 18 miljoen weegt dat, uiteraard", zegt de Lennikse burgemeester Irina De Knop.

"Oneerlijk en onrechtvaardig"

Al betaalt Vlaanderen een deel van de pensioenen, de druk blijft hoog. Daarom zou de federale regering een handje toesteken. Nu blijkt dat alleen steden en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners recht hebben op een federale duw in de rug, staan kleinere gemeenten, zoals Lennik en Sint-Pieters-Leeuw, op hun achterste poten. "Oneerlijk en onrechtvaardig, omdat ze de lokale besturen ongelijk behandelt", klinkt het bij De Knop.

Ook de Leeuwse burgemeester en voorzitter van het Toekomstforum Jan Desmeth vindt het een vreemde regeling. "Als ik bijvoorbeeld verneem dat de impact van de responsabiliseringsbijdrage in Leuven 1,8 procent van al hun uitgaven is, dan zit een derde van de gemeenten in Halle-Vilvoorde daar boven", zegt Desmeth. "Leuven zou er wel in zitten, die anderen niet. Dat is toch iets waar wij dan voor opkomen om dat eens breder te bekijken."

Burgemeester De Knop overweegt naar het Grondwettelijk Hof te stappen tegen de regeling. "Naar ik begrepen heb, zullen we daarin zéker niet alleen zijn", zegt De Knop.