Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

In 2023 werd er al een lid van dit gezin wegens dezelfde feiten gearresteerd maar dit weerhield hen er niet van om opnieuw te starten met deze feiten. De kandidaten en de leden van het gezin spraken telkens af in de buurt van een examencentrum. “Daar werd de kandidaat uitgerust met een mini-modem en oortjes. Nadat alles getest werd ging de kandidaat dan naar het examencentrum”, zegt Lieve Chrispeels van het parket Halle-Vilvoorde. “Tijdens het examen krijgt elke kandidaat een hoofdtelefoon waarop de vragen worden afgespeeld. Door de oortjes onder de hoofdtelefoon konden de verdachten meeluisteren waarna de antwoorden eveneens via de oortjes werden doorgespeeld.”

Kandidaten betaalden gemiddeld 1.500 euro voor de ‘diensten’. De fraude vond voornamelijk plaats in de examencentra van Anderlecht, Schaarbeek, Couillet, Deurne, Huy, Cuesmes, Braine-le-Comte en Ottignies-Louvain-la-Neuve. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie meerdere keren per week en soms zelfs meerdere keren per dag, kandidaten hielp om hun theoretisch rijbewijs te behalen. “De organisatie zou op die manier honderdduizenden euro’s hebben verdiend. Een aantal klanten zijn al geïdentificeerd, waaronder een persoon die eerder was veroordeeld tot een langdurig rijverbod en verplicht was zijn theoretisch examen opnieuw af te leggen”, zegt Chrispeels.

Het onderzoek zal verder toelaten om bijkomende personen te identificeren die via deze frauduleuze methode hun rijbewijs hebben behaald. Tijdens een huiszoeking bij de familie werden verschillende voertuigen, luxeartikelen en 16 bankrekeningen in beslag genomen. "De drie verdachten werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Zij werden allen door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst", aldus nog Chrispeels.