Stad Vilvoorde verwacht 350 extra leefloners door beperking werkloosheidsuitkeringen
Het is dag op dag een jaar geleden dat we naar de stembus trokken voor de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuw verkozen lokale besturen nemen sindsdien ruim de tijd om hun meerjarenplannen op te stellen. Da's een moeilijke evenwichtsoefening, zeker doordat de werkloosheid vanaf volgend jaar in de tijd wordt beperkt. De stad Vilvoorde denkt dat 350 inwoners daardoor bij het OCMW zullen aankloppen voor een leefloon. En dat vraagt extra middelen en mankracht.
In zowat elke gemeente is het meerjarenplan een jaar na de verkiezingen nog altijd een goed bewaard geheim. "Het wordt ons ook niet makkelijk gemaakt", klinkt het in Vilvoorde. "De lokale besturen moeten voor een stuk bekostingen wat op het federaal en het Vlaams niveau bespaard wordt," horen we van Schepen van Armoede Jan Anciaux. "Als er dan nog verrassingen bij komen, blijft ons werk duren."
Eén van de maatregelen op hoger niveau, is de beperking van een werkloosheidsuitkering in de tijd. Langdurig werklozen kunnen daardoor vanaf 1 januari geen aanspraak meer maken op een uitkering. Wie geen baan vindt, valt terug op een leefloon. Dat betekent extra werk voor de OCMW's, bovenop de nu al torenhoge dossierlast. "In Vilvoorde zullen 502 mensen geschrapt worden van een werkloosheidsuitkering. Niet iedereen zal aanspraak maken op een leefloon, maar we verwachten toch dat zo'n 350 inwoners naar het OCMW zullen stappen," zegt Anciaux.
Hulp van VDAB
OCMW's worden gecompenseerd voor de extra leeflonen die ze zullen moeten uitkeren, maar volgens een studie van Belfius-Bank zal dat niet toereikend zijn voor lokale besturen om alle kosten die daarbij komen kijken te dragen. Zo nam de stad Vilvoorde al 5 extra mensen in dienst om de verwachte toeloop te kunnen counteren. Bovendien zijn maatschappelijk werkers voor OCMW's maar moeilijk te vinden. "Dat is een knelpuntberoep. Per vacature die er is, zijn er er maar 2,66 werkzoekenden beschikbaar voor die functie. Wij zullen lokale besturen dan ook helpen om de juiste match te vinden," aldus Geert Pauwels, directeur VDAB Vlaams-Brabant.
Uiteraard kunnen ook de leefloners aanspraak maken op hulp van VDAB. "Samen met het OCMW willen we hen begeleiden naar de arbeidsmarkt."