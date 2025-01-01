Stad Vilvoorde verwacht 350 extra leefloners door beperking werkloosheidsuitkeringen

Hulp van VDAB

OCMW's worden gecompenseerd voor de extra leeflonen die ze zullen moeten uitkeren, maar volgens een studie van Belfius-Bank zal dat niet toereikend zijn voor lokale besturen om alle kosten die daarbij komen kijken te dragen. Zo nam de stad Vilvoorde al 5 extra mensen in dienst om de verwachte toeloop te kunnen counteren. Bovendien zijn maatschappelijk werkers voor OCMW's maar moeilijk te vinden. "Dat is een knelpuntberoep. Per vacature die er is, zijn er er maar 2,66 werkzoekenden beschikbaar voor die functie. Wij zullen lokale besturen dan ook helpen om de juiste match te vinden," aldus Geert Pauwels, directeur VDAB Vlaams-Brabant.

Uiteraard kunnen ook de leefloners aanspraak maken op hulp van VDAB. "Samen met het OCMW willen we hen begeleiden naar de arbeidsmarkt."