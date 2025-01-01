3 jaar cel na overval op casinoganger uit Steenokkerzeel die 20.000 euro had gewonnen
© Pixabay

Drie mannen die een dertiger uit Steenokkerzeel gewelddadig beroofden nadat hij in een casino meer dan 20.000 euro had gewonnen, zijn veroordeeld tot 3 jaar cel.

Het slachtoffer trok in maart van dit jaar naar Nederland om te shoppen en trok later op de avond naar een casino. “Hij won er 20.150 euro aan de roulettetafel, maar toen hij in zijn wagen stapte, werd hij vanop het parkeerterrein gevolgd door drie mannen”, klonk het bij zijn advocaat.

De dertiger werd gevolgd tot aan zijn woning in Steenokkerzeel, waar hij met geweld werd overvallen. De man kreeg verschillende klappen te, waarna de daders aan de haal gingen met 25.000 euro cash geld en pas gekochte kledij ter waarde van 758 euro.

Slaap- en angstproblemen

“Sinds de feiten kampt mijn cliënt met slaap- en angstproblemen”, pleitte de advocaat van het slachtoffer die een schadevergoeding eiste. De drie daders lieten verstek op het proces. Ze werden in de loop van het onderzoek geïdentificeerd, maar konden nooit worden opgepakt.

De rechtbank veroordeelde hen dinsdag bij verstek elk tot 3 jaar cel en sprak ook hun onmiddellijke aanhouding uit. Het slachtoffer kreeg bijna 42.000 euro schadevergoeding toegekend.

