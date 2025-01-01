Nieuwe militaire infrastructuur voor Melsbroek goedgekeurd: "Blij dat er wordt geïnvesteerd"

Minister van Defensie Theo Francken gaf na de goedkeuring door de Ministerraad het startsein om nieuwe infrastructuur te realiseren op de militaire luchthaven in de Steenokkerzeelse deelgemeente Melsbroek. De investering maakt het mogelijk om de moderne transportvliegtuigen, zoals de A400M en de MRTT (Multi Role Tanker Transport), optimaal te laten opereren. Burgemeester van Steenokkerzeel is blij met de investering, die zo'n 165 miljoen euro bedraagt.

Moderne transportvliegtuigen

De investering in de militaire luchthaven in Melsbroek bedraagt ruim 165 miljoen euro in de eerste fase en omvat onder meer nieuwe vliegtuigstandplaatsen, een polyvalent operatiegebouw, logistieke zones, faciliteiten voor Special Operations Forces Regiment en een vernieuwde militaire luchthaven. “Onze luchttransportvloot is de logistieke ruggengraat van vele missies. Deze investering maakt onze Defensie sterker en toekomstgerichter”, besluit minister Francken.

De nieuwe infrastructuur moet vooral het gebruik van moderne transportvliegtuigen faciliteren. “Met dit project investeren we in moderne, efficiënte en duurzame infrastructuur die onze luchttransportcapaciteit versterkt”, zegt Francken. “De A400M en MRTT zijn cruciale schakels in onze operaties. Dankzij deze nieuwe infrastructuur kunnen onze teams sneller, veiliger en autonomer werken.”

"Blij met investeringen"

Bijzonder is ook de samenwerking met de Regie der Gebouwen en met de Luxemburgse defensiepartners die ook deel uitmaken van het A400M-programma. Het complex zal CO₂- en energieneutraal worden gebouwd volgens het principe van de trias energetica: eerst de energiebehoefte beperken, dan de efficiëntie verhogen en tenslotte hernieuwbare energie gebruiken.

Ook Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel, reageert tevreden op deze investering: “Als gemeente kunnen we alleen maar blij zijn dat er wordt geïnvesteerd in het militair domein van onze gemeente. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze site klaar is voor de toekomst.”

