Verwarmingstoestel vat vuur in Liedekerke: "Eén persoon naar het ziekenhuis"

Vanochtend kreeg Brandweerzone Vlaams-Brabant West een oproep voor een woningbrand in Liedekerke. "Een chauffagetoestel bleek vuur te hebben gevat", zegt de brandweer.

De bewoner van het huis kon het toestel nog naar het terras brengen en probeerde te blussen. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. "Onze ploegen blusten na en ventileerden de woning", klinkt het. "Eén persoon moest naar het ziekenhuis. Het slachtoffer had heel wat rook ingeademd."