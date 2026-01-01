Patiënten in Vlaamse Rand kunnen in ziekenwagen niet meer kiezen voor Nederlandstalig ziekenhuis

Sinds 2023 mag een patiënt uit de Vlaamse Rand die met spoed wordt vervoerd, expliciet vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis te worden gebracht, op voorwaarde dat de situatie niet levensbedreigend is en het niet meer dan 12 minuten omrijden is. Wanneer de Europa-ziekenhuizen vaststellen dat ze niet op de lijst met erkende Nederlandstalige ziekenhuizen staan, trekken ze naar de Raad van State om de maatregel te laten vernietigen.

De Raad van State verklaart de maatregel juridisch onbestaande. Gevolg: de patiënt moet naar het dichtstbijzijnde erkende ziekenhuis met spoeddienst worden gebracht, ongeacht de taal. “Wij zijn het enige volk op aarde dat slikt in een noodsituatie niet geholpen te worden in onze eigen taal in ons eigen taalgebied”, reageert Vlaams parlementslid Klaas Slootmans scherp.

Ook burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth en burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes zijn boos nu de maatregel wordt teruggedraaid. “Dit treft alle inwoners van de Vlaamse Rand”, klinkt het. “Als ziekenhuizen Nederlandstalig personeel aanwerven of Nederlands op de werkvloer stimuleren, komen ze terug op die lijst terecht. Maar in plaats daarvan dienen ze een klacht omdat een inwoner uit Vlaanderen in het Nederlands geholpen wil worden.”

Het kabinet van Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke laat weten dat het intussen aan een nieuwe regel werkt die juridisch waterdicht is. “Want geholpen worden in je eigen taal is en blijft belangrijk”, klinkt het.