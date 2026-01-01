Vijftienjarige jongen in brand gestoken: verdachten komen uit Halle-Vilvoorde

Familiebedrijf Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw vraagt na bijna 60 jaar faillissement aan
Twee personen die ervan worden verdacht in Anderlecht een vijftienjarige jongen in brand te hebben gestoken, komen uit het arrondissement Halle-Vilvoorde. Bij het incident zijn meerdere minderjarigen betrokken.
Afgelopen vrijdagavond is in de buurt van het kanaal in Anderlecht een vijftienjarige jongen in brand gestoken. De jongen is in kritieke toestand afgevoerd naar het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek.
Verschillende minderjarigen zouden bij het incident betrokken zijn. Twee verdachten komen uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, laat het parket weten. Volgens sommige bronnen zou het om een afrekening binnen het drugsmilieu gaan, maar daar bestaat nog geen zekerheid over.