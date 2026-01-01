Er wordt vijf dagen lang gestaakt op het spoor

Vijf dagen staking op het spoor: “Impact voor de reizigers verschilt van dag tot dag”

Door een vakbondsactie gericht tegen bepaalde beslissingen van de regering zullen er vanaf vanavond 22 uur tot en met vrijdag 30 januari minder treinen rijden. Op basis van het personeel dat aangeeft te zullen werken, wordt door NMBS en Infrabel voor elke dag een alternatieve treindienst voorzien.

De spoorvakbonden staken de komende vijf dagen tegen de pensioenshervorming voor ambtenaren wil doorvoeren en hebben bezwaren tegen het feit dat de politiek vanaf juni geen statutaire benoemingen wil doen bij NMBS en Infrabel. Door het protest rijden er volgende week minder treinen. “Concreet zullen op dinsdag 3 op de 4 IC-treinen en 2 op de 3 L- en voorstedelijke S-treinen rijden. Er rijden weinig P-treinen. Dat zijn de treinen die normaal de ochtend- en de avondspits versterken”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS.

Vanavond rijden alle P-studententreinen zoals normaal. Het gaat om de treinen die zondagavond het aanbod versterken naar onder meer Brussel en Leuven, zodat studenten vlot kunnen terugkeren naar hun kot. “Maar ook morgen rijden Ook morgen, rijden 3 op de 4 IC-treinen en 2 op de 3 L- en voorstedelijke S-treinen. Ook dan rijden er weinig P-treinen. We betreuren deze actie, en de gevolgen ervan voor de reizigers, ten zeerste”, zegt Temmerman.

NMBS raadt haar reizigers aan om hun reis goed voor te bereiden door regelmatig de online reisplanner te raadplegen. “De impact van de staking verschilt van dag tot dag”, zegt Temmerman. “Vanaf maandagochtend toont de routeplanner de alternatieve treindienst voor dinsdag. Voor de dagen nadien wordt dezelfde aanpak toegepast: telkens één dag op voorhand is de reisplanner bijgewerkt.”

