Halle heeft met Mathias en Nikky nieuw prinsenpaar: “Droom die uitkomt”

Mathias Van Lysebeth en Nikky Vierendeel van De Mannen van de Met zijn verkozen tot prins en prinses Carnaval Halle 2026. Zij haalden het voor Andy Demol en Jolien Gremmelprez van De Smosjterpotten en krijgen van 14 tot 16 maart de sleutels van de Zennestad in handen.

Twee koppels gisteren in CC ’t Vondel in Halle om de titel van nieuw prinsenpaar. Met een Halse versie van het VTM-programma ‘Bestemming X’ werd de avond op gang getrapt. Verder had Halattraction 1.000 gele balletjes verstopt in het Halse stadscentrum. Verder moest de achterban van zowel Mathias en Nikky als Andy en Jolien moesten er zoveel mogelijk zien te vinden. Mathias en Nikky van De Mannen van de Met wonnen beide proeven.

Daarna moesten beide koppels zelf aan de bak. Ze werden onderworpen aan tal van proeven en brachten ook een show. Het publiek koos uiteindelijk voor Mathias als ‘neuje prinsj’. “We hadden een hele avond een goed gevoel, maar nu ik echt prins ben dringt de overwinning nog niet door. Dit is een droom die uitkomt”, klonk het bij Mathias.

Mathias en Nikky, ook in het dagelijks leven een koppel, zijn beide gepokt en gemazeld in het Halse carnaval. Mathias is de vaste liedjesschrijver en zanger van De Mannen van de Met, een groep die zijn vader mee oprichtte. Nikky werd in 2008 verkozen tot miniprinses. “Ik weet niet wat er op ons af gaat komen, maar heb er heel veel zin in”, zei Nikky na afloop van de verkiezing.

