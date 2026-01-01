Een lege Sint-Waltrudiskapel in het Hallerbos.
© Stad Halle

Halle zoekt nieuwe Sint-Waltrudis: "Zowel klassieke als moderne of abstracte ontwerpen zijn welkom"

De stad Halle en het Agentschap Natuur en Bos zijn op zoek naar een nieuw Sint-Waltrudisbeeld voor de boskapel in het Hallerbos. Het vorige beeld is verdwenen en daarom schrijft de stad een wedstrijd uit.

Sint-Waltrudis, ook bekend als Sint Waltrudis van Bergen naar de stad waarvan ze de beschermheilige is, schenkt in 686 het Hallerbos aan de abdij van Bergen. Het is de eerste vermelding van het bos en daarom is de heilige Waltrudis nog steeds verbonden met het bos.

Het beeld van de heilige in de boskapel is evenwel verdwenen en daarom schrijft de stad een wedstrijd uit. "Wie een idee heeft, kan een voorstel indienen", klinkt het. "Zowel klassieke als moderne of abstracte ontwerpen zijn welkom. Het beeldje moet wel herkenbaar blijven als Sint-Waltrudis."

Haast je traag want Halle lanceert de wedstrijd in april 2026. Beeldenmakers hebben tot september 2026 de tijd om deel te nemen. "Het winnende ontwerp wordt uitgevoerd en krijgt een vaste plek in de boskapel. De officiële inhuldiging volgt tijdens het Hyacintenfestival 2027", klnkt het.

